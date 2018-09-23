Почти все против. Опрос выявил отношение украинцев к Порошенко

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. За переизбрание президента Украины Петра Порошенко на второй срок высказались лишь пять процентов жителей страны. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного телеканалом NewsOne.

Зрителям задали вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Порошенко переизбрали на второй срок?"

Всего свой ответ в ходе трансляции дали 35 844 человек. Из ответивших 95 процентов ответили "нет" и лишь пять — "да".

Очередные президентские выборы на Украине должны состояться весной следующего года. При этом действующий глава государства еще не заявил официально о намерении баллотироваться на второй срок.