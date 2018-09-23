Порошенко рассказал о "газовом шантаже" Путина

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Rheinische Post заявил, что Европа рискует попасть в ловушку газового шантажа со стороны России, если продолжит строительство "Северного потока — 2".
"Путин, прежде всего, хочет получить рычаг геополитического давления на Западную Европу. Зачем тратить 20 миллиардов долларов США на газопровод?", — заявил Порошенко, отметив, что Украина имеет все возможности для транспортировки газа из России в Европу.
Кроме того, украинский президент рассказал, как "Россия несколько лет назад шантажировала Украину".
"Я могу лишь предостеречь европейских друзей из собственного негативного опыта: если ты зависишь от поставок газа из РФ, как это происходило с Украиной несколько лет назад, то тебя можно шантажировать. Могу сказать точно, что это неприятный момент, когда Путин тебе звонит сказать, что "Газпром" на следующий день прикрутит кран", — заявил Порошенко.
Против реализации "Северного потока — 2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства.