Казни китайские. Мастер-класс по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. В Китае продолжается "борьба против тигров и мух" — общенациональная кампания по искоренению коррупции, начатая в 2012 году лидером страны Си Цзиньпином. Спустя шесть лет Пекин рапортует о результатах: под следствием — миллион триста тысяч чиновников, в том числе 76 бывших министров. Критики обвиняют председателя Си и его команду в сведении личных счетов. Но руководители государства уверены: от успехов в борьбе с коррупцией зависит сохранение партийной власти.
Тайная тюрьма для взяточников
Весной этого года методы "шуангуй" смягчили, но охват подозреваемых увеличился. Созданный по распоряжению Си Цзиньпина комитет по надзору занялся злоупотреблениями среди госслужащих, не состоящих в партии. В Пекине новая антикоррупционная структура следит за административным персоналом общественных учреждений, начиная со школ и больниц. Под наблюдение попало около пяти процентов населения мегаполиса — это порядка миллиона человек.
Интерес правоохранителей вызывают все, кто имеет отношение к распределению бюджетных средств. Установлено, что главная разновидность коррупции, поразившая Китай, — нецелевое расходование денег, часто в форме незаслуженных премий. На втором месте — "подарки", то есть взятки. Борцы с коррупцией обращают внимание и на незаконное пользование госсобственностью в личных целях, речь обычно идет о транспортных средствах.
Украл, потратил — расстрелять
За шесть лет правления Си Цзиньпина китайские чиновники привыкли к другим правилам. Казнили только одного — вице-мэра города Люйлян Чжана Чжуншэна за взятки на общую сумму в 160 миллионов долларов. Однако число дел против коррупционеров выросло в геометрической прогрессии. Что касается казней, то власти регламентировали этот вопрос: в 2016-м приняли закон, по которому расстрел полагается за казнокрадство на сумму больше 463 тысяч долларов.
Придание борьбе с коррупцией большей предсказуемости сопровождалось изменением делового стиля китайских функционеров. При Си Цзиньпине в моду вошла подчеркнутая скромность. Под негласным запретом торжественные банкеты, роскошные служебные автомобили и дорогостоящие, закрытые для простых смертных увеселительные заведения. Тон задает сам председатель Си, путешествующий по стране в микроавтобусах вместо прежних лимузинов.
Поколеблена и специфически китайская традиция устраивать пышные похороны родственникам. Требование патриотизма приобрело для чиновников новое наполнение: те, чьи родственники постоянно проживают за рубежом, теперь могут не рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице.
Юани, спрятанные в брюхо рыбы
"Тиграми" называют проворовавшихся партийных боссов, "лисами" — ухитрившихся вывезти деньги за рубеж, "мухами" — мелких коррумпированных бюрократов, пробавляющихся небольшими взятками.
"Лисы" привлекают особое внимание общества. По официальным данным, за 1990-2000-е годы не менее 16 тысяч чиновников покинули Китай, прихватив с собой краденое на общую сумму в 87 миллиардов долларов. Следы преступников теряются в странах западного мира, Японии и Таиланде. Сегодня Пекин различными путями пытается вернуть эти средства.
В отличие от хитрых "лис" мелкие "мухи" и самоуверенные "тигры" не обзаводятся тайными счетами. Наворованное они хранят при себе. Это касается даже партийной элиты. В 2018-м много шума наделали две истории. Заместитель министра угольной промышленности держал дома 33 миллиона евро, а заместитель главы округа Тяньцзин прятал в тушах замороженных рыб драгоценности.
Образ вороватого чиновника проник и в массовую культуру. Популярный телесериал "Во имя народа" показывает коварного бюрократа Чжао Дэхана, притворявшегося перед следователями неимущим. Преступника, прятавшего миллионы юаней мелкими купюрами в проемах между стен, в холодильнике и матрасе, разоблачили только с третьей попытки. Взятый с поличным, Чжао сетует на бедность, в которой вырос, но его монолог прерывает следователь, называющий коррупционера "предателем народа" и отказывающийся принимать извинения.
Дракон охотится на тигров
Передавая власть преемнику Си Цзиньпину, бывший руководитель Китая Ху Цзиньтао говорил об этом прямо. "Если мы не решим вопрос с коррупцией, это чревато фатальными последствиями для коммунистического движения. Это может привести к падению партии", — заявил он на XVIII съезде партии. К слову, в последние месяцы его пребывания у власти арестовали руководителя чунцинской партийной организации Бо Силая, одного из самых влиятельных чиновников в стране. За ним в тюрьму отправились Чжоу Юнкан — член ЦК КПК, генерал Чжан Ян и Сунь Чжэнцай — самый молодой в политбюро.
Каждый год власти рапортуют об увеличении числа коррупционных дел. Недавно население порадовали новостью: тюрьма для чиновников класса А "Циньчен" на севере Пекина переполнена. Заключенным отказывают в свиданиях с родственниками, которых негде принимать из-за недостатка места.
Звучат голоса и тех, кто считает, что преследование партийных бюрократов порой политически мотивировано. Профессор ГУ ВШЭ Алексей Маслов в разговоре с РИА Новости не согласился с этой точкой зрения. "В начале десятилетия партийная верхушка была интегрирована в бизнес-схемы. Но о том, чтобы убрать людей под предлогом антикоррупционных обвинений, речи не идет, просто потому что арестованные — действительно коррупционеры", — считает Маслов.
По его мнению, у Си Цзиньпина системный подход в борьбе с коррупцией. "Для эпохи Ху Цзиньтао были характерны показательные казни осужденных чиновников, иногда их транслировали по телевидению. При Си власти ведут дело иначе: они просто выкорчевывают целые коррумпированные кланы, такие, например, как чунцинский", — заключает востоковед.