Представительство ООН в Иране выразило соболезнования в связи с терактом

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Представительство ООН в Иране выразило соболезнования родственникам погибших в результате теракта на военном параде в иранском городе Ахвазе, жертвами которого стали более 20 человек.

"Мы выражаем соболезнования Исламской Республике Иран и семьям погибших при теракте в Ахвазе, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в сообщении, размещенном на официальном аккаунте представительства в Twitter

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Как сообщало агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией. Как сообщило агентство ISNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Хузестан, жертвами теракта стали 25 человек, среди которых женщины и дети, еще 60 человека получили ранения. Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".