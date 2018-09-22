Франция выразила соболезнования в связи с терактом в Иране

ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж решительным образом осуждает теракт на военном параде в иранском Ахвазе и соболезнует народу Ирана, говорится в заявлении официального представителя МИД Франции.
Париж "выражает соболезнования семьям погибших и иранскому народу".
"Мы внимательно следим за развитием ситуации на месте, находясь в контакте с нашим посольством в Тегеране", — отмечают в министерстве.IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".