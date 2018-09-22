МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Граждане Германии среди всех политических деятелей, экономистов, ученых и спортсменов страны больше всего гордятся канцлером Ангелой Меркель, свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного газетой Welt am Sonntag.

Сообщается, что участникам опроса предлагалось назвать имена немецких деятелей политики, экономики, науки, спорта и культуры, достижениями которых можно гордиться.

По данным опроса, больше всего граждане ФРГ гордятся нынешним канцлером страны Ангелой Меркель (16% респондентов), имя которой участники опроса называли чаще других как на западе, так и на востоке страны.

Второе место занял бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт (11%). На третьем и четвертом местах также расположились бывшие федеральные канцлеры страны — Вилли Брандт и Гельмут Коль (6%), имена которых называли преимущественно жители восточной части Германии.

По данным издания, результаты опроса свидетельствуют о том, что больше всего немцы гордятся именно политическими деятелями своей страны – они составили 49% от количества всех названных имен. Им уступили деятели спорта, реже назывались имена писателей и деятелей науки.

Сообщается, что респондентам также предлагалось назвать архитектурные сооружения, города и места в Германии, которыми немцы могут гордиться. Чаще всего участники опроса называли столицу Германии Берлин (27% всех ответов), чуть реже — Мюнхен и Гамбург.

Кроме того, опрос показал, что граждане ФРГ гордятся такими компаниями своей страны как Daimler, Volkswagen и BMW.

Опрос проводился в конце июля, в нем приняли участие 1047 человек.