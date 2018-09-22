Замминистра соцразвития Киргизии лишилась поста после авиадебоша

БИШКЕК, 22 сен – РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в субботу подписал распоряжение об освобождении Зууракан Каденовой от должности заместителя министра труда и социального развития республики после появления информации о снятии госчиновницы с международного рейса из-за скандала с экипажем самолета.

"Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Каденова Зууракан Ажимаматовна освобождена от занимаемой должности заместителя министра труда и социального развития Кыргызской Республики", — сообщила пресс-служба киргизского кабмина.

Ранее в соцсетях появилась информация, что высокопоставленная киргизская госчиновница устроила скандал на борту самолета авиакомпании "Эйр Астана", следовавшего по маршруту Сеул — Алматы. Как сообщили очевидцы, пассажирка вздорила с бортпроводниками и демонстрировала дипломатический паспорт. В результате командир экипажа принял решение снять женщину с рейса.

Как сообщил РИА Новости представитель киргизского диппредставительства в Сеуле, снятой с рейса пассажиркой оказалась замминистра. В настоящий момент она находится в одном из отелей столицы Южной Кореи, решается вопрос об отправке ее на родину следующим рейсом. Каденова находилась в Сеуле в составе официальной киргизской делегации.