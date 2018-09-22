ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости. Исполняющего обязанности военного атташе посольства США в Китае вызвали в Центральный военный совет, где ему был выражен протест в связи с введёнными Вашингтоном санкциями за военное сотрудничество с Россией, говорится в сообщении министерства обороны КНР.

"Заместитель начальника отдела по международному сотрудничеству Центрального военного совета Хуан Лэйпин вызвал исполняющего обязанности военного атташе посольства США в Китае, которому был выражен протест и сделано представление в связи с санкциями в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и ответственного лица за эту структуру", — говорится в опубликованном заявлении министерства обороны Китая.

В ЦВС также подчеркнули, что сотрудничество с Россией соответствует нормам международного права, а действия США являются проявлением "великодержавного гегемонизма".