Порошенко обвинил Россию в ежедневном вмешательстве в украинские выборы

КИЕВ, 22 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия уже сегодня ежедневно вмешивается в украинские выборы, сообщила в субботу пресс-служба украинского президента.

По словам Порошенко, "Россия не прекращает прилагать усилия для вмешательства во внутренние дела Украины, в частности влияет и на политические силы, и будет вмешиваться в предстоящие выборы".

"Это больше, чем просто обеспокоенность, что Россия будет активно вмешиваться. С помощью пропаганды и дезинформации они это уже сегодня делают. Ежедневно", — приводит слова Порошенко пресс-служба, сказанные в интервью немецкой газете Rheinische Post.

Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. При этом Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Парламентские выборы пройдут на Украине осенью 2019 года.