Пасечник назвал основные принципы предстоящих выборов в ЛНР

ЛУГАНСК, 22 сен — РИА Новости. Выборы главы и депутатов народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики пройдут в соответствии со всеми международными стандартами, заявил на митинге в Луганске исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

В субботу в Луганске состоялся митинг в поддержку кандидатуры Леонида Пасечника на выборах главы ЛНР, которые планируется провести 11 ноября. Исполняющий обязанности главы ЛНР Пасечник ранее уже заявлял о намерении принять в них участие. Всего в ЦИК ЛНР для участия в выборах главы республики подали документы восемь кандидатов.

"Все вместе мы заслужили эти выборы, мы готовы к ним. И мы обязательно проведем их. Эти выборы будут основаны на прозрачности, демократии и свободе. Будут проведены в соответствии со всеми международными стандартами", — сказал Пасечник, обращаясь к присутствующим.

Пасечник выразил уверенность, что жители ЛНР имеют право определять свою судьбу самостоятельно.

"Наш вектор движения вперед неизменен. Мы продолжим путь сближения с братской Россией. Мы будем строить нашу республику в соответствии с программой социально-экономического развития республики на период до 2023 года, которую написали тоже мы вместе с вами. Мы будем отстаивать нашу свободу и независимость до последнего. Нас не пугает террор и нас не запугать санкциями", — заявил и.о. главы ЛНР.