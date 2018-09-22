Асад выразил соболезнования в связи с терактом в Иране

ДАМАСК, 22 сен — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования иранскому коллеге Хассану Роухани в связи с терактом на военном параде в иранском городе Ахваз и призвал спонсоров терроризма отказаться от поддержки боевиков.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших при теракте, по последним данным, достигло 28 человек, еще 60 получили ранения. Как сообщало агентство IRNA , ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

"Выражаю от своего лица и от имени народа САР искренние соболезнования дружественному народу ИРИ в связи с гибелью невинных людей, мы также жестко осуждаем это трусливое преступление", — цитирует агентство SANA текст телеграммы.

Асад напомнил в тексте, что Иран всегда был на стороне Сирии в борьбе с международным терроризмом и занимал принципиальную позицию по отношению к террористам. "Мы надеемся, что спонсоры и покровители терроризма поймут, что это угроза для всего человечества в любой точке мира, и призываем их пересмотреть позицию по поддержке терроризма в разных регионах мира", — говорится в тексте телеграммы.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".