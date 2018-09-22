Российский космонавт сделал комплимент Иванке Трамп

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев сделал комплимент дочери президента США Дональда Трампа Иванке.

Иванка Трамп, которая занимает пост советника президента США, посетила космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Во время своего визита ей представилась возможность пообщаться с экипажем МКС.

Сама Иванка призналась, что всегда мечтала стать астронавтом и побывать в космосе.

В конце беседы возможность высказаться была предоставлена Олегу Артемьеву, который использовал ее для того, чтобы лично поблагодарить Иванку Трамп.

"Иванка, я думаю, вы очень добрый и милый человек. Когда я вижу вас по телевизору и в новостях, у меня улучшается настроение", — заявил он.

"Это очень мило с вашей стороны, спасибо!" — ответила Иванка.

Видео визита советника президента США в космический центр Линдона Джонсона опубликовано на YouTube.