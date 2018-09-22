Пушков выразил соболезнования в связи с терактом в Иране

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков выразил соболезнования народу Ирана в связи с терактом в Ахвазе, при котором погибло 28 человек, еще 60 получили ранения, отметив, что терроризм — наш общий враг.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром, неизвестные открыли огонь во время военного парада. Как сообщало агентство IRNA , ответственность за теракт взяла на себя группировка, имеющая связи с Саудовской Аравией. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".

"Приношу соболезнования народу Ирана и моим коллегам-парламентариям в связи с терактом на юге страны, унёсшим жизни многих мирных граждан Ирана. Терроризм — наш общий враг", — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Замглавы комитета по обороне в парламенте Ирана Абу Фадль Биги сообщил РИА Новости, что число погибших при теракте достигло 28 человек, еще 60 получили ранения.