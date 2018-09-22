В ЛНР заявили об обстреле автобуса украинскими военными

ЛУГАНСК, 22 сен — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли рейсовый автобус у линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
"Жители ЛНР вновь подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Сегодня по пути следования… из Первомайска в населенный пункт Марьевка автобус подвергся обстрелу из крупнокалиберного пулемета", — сказал Марочко.
Он добавил, что никто не пострадал.
По данным Народной милиции ЛНР, инцидент произошел утром в субботу в районе поселка Михайловка (Золотое-5), одна из пуль разбила стекло автобуса. Уточняется, что в автобусе было около 15 человек.