В Раде предложили отправить в отставку Климкина за слова о Закарпатье

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Внефракционный депутат Украины Виктор Балога призвал отправить в отставку главу украинского МИД Павла Климкина.

Так, депутата возмутили заявления Климкина в эфире "1 + 1" о том, что Закарпатье — рискованный регион с точки зрения гибридного влияния на него соседних стран. По словам Балоги, на Закарпатье "веками мирно живут, работают, делают вино, ходят друг к другу в гости" и украинцы, и представители национальных меньшинств.

"Я считаю, что Порошенко должен отправить в отставку Климкина. Это не уровень дипломата. Он скоро договорится до того, что все мы здесь в Закарпатье, на Буковине вообще не украинцы. И всех нас, как крымских татар, надо куда-то вывезти, чтобы не мешали им строить идеальное общество", — сказал Балога.

Предметом критики стали также слова Климкина о том, что в Закарпатье процветает контрабанда и совсем немного — туризм.

Балога заметил, что "адекватные люди" ассоциируют с Закарпатьем европейский стиль жизни, десятки предприятий, работающих на экспорт, а также санатории и минеральные воды. Что касается властей, они, по мнению депутата, рассказывают об области "как о какой-то дыре".

"И это говорит власть, которая за 2 года так и не смогла восстановить работу ужгородского аэропорта. Которая не ремонтирует дороги. Поставившая контрабанду на поток. Которая объединилась с бандитами и вырубает закарпатские леса. Не позволю никому обижать Закарпатье! Пусть Климкин хотя бы договорится со словаками о возобновлении работы нашего аэропорта, а затем пусть рассказывает, чем мы ему не угодили", — заявил народный депутат.

Ранее стало известно, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает проживающим в регионе украинцам паспорта своей страны. Сообщалось, что выдача документов сопровождалась рекомендациями не уведомлять об этом власти Украины. Павел Климкин назвал консула Венгрии "винтиком в этой всей дипломатической конструкции" и пообещал выслать его из страны.