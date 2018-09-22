В Варшаве проходит акция с требованием повысить зарплату бюджетников

ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Около 20 тысяч человек участвуют в массовой манифестации в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.

Среди участников протеста собрались представители таких профессий, как учителя, пожарные, чиновники, работники здравоохранения, социального обеспечения. Некоторые из них приехали из других городов специально, чтобы принять участие в акции.

Они требуют немедленного повышения заработной платы работникам бюджетной сферы.

Пройдя по улицам польской столицы, протестующие остановились возле здания канцелярии главы правительства. Они требуют встречи с премьером. Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в субботу совершает рабочую поездку по регионам, о чем ранее сообщалось.

Значительную часть протестующих составляют учителя. Они требуют немедленного повышения зарплаты на тысячу злотых (около 270 долларов) и отставки министра образования Анны Залевской. "У нас плохая реформа, у нас плохой министр", — выкрикивают они.