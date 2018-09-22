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В мире

Лукашенко рассказал о "тяжелых и результативных" переговорах с Путиным

(обновлено: 15:12 22.09.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 21 сентября 2018Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 21 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи тяжелыми, но результативными.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Ранее президент России заявил, что необходимо "сверить часы" с Белоруссией по некоторым важным вопросам. Лукашенко, в свою очередь, выразил уверенность, что Москве и Минску удастся урегулировать почти все вопросы до конца года.

По словам Лукашенко, основная честь переговоров была в формате один на один.

"Переговоры длились шесть часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные", — говорится на сайте президента Белоруссии.

Украина и политическое взаимодействие

Лукашенко также сообщил, что обсудил с Путиным украинский вопрос.

"Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего — Украина. В очень позитивном ключе был диалог", — говорится в сообщении.

Удостоверение Павла Шаройко
© Оперативная съемка КГБ Республики Беларусь
В кругу врагов. Белоруссия предупреждает Украину и ловит ее шпионов
Президент Белоруссии отметил, что стороны затронули вопрос политического взаимодействия Москвы и Минска в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, а также обсудили дальнейшее строительство Союзного государства.

"Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации", — отметил Лукашенко.

Он также заявил, что все эти вопросы будут обсуждаться в Душанбе через неделю (на саммите СНГ — прим. ред.), а также в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России. Он напомнил, что на встрече 12 октября будут присутствовать президенты обеих стран и руководители правительств.

Пограничный вопрос

Лукашенко также отметил, что Москва и Минск имеют понимание того, как решить вопрос пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Лукашенко назвал Россию и Белоруссию ангелами-хранителями
Президент Белоруссии заявил, что между государствами фактически нет границы, однако для граждан третьих стран возникают дополнительные сложности. Лукашенко также подчеркнул, что урегулирование этого вопроса "в интересах и России, и Белоруссии".

Глава государства также заявил, что надеется на решение вопроса с квотами в России для белорусских автоперевозчиков.

"Мы также обсуждали вопрос наших грузоперевозчиков. Это ненормально, что Российская Федерация, выдавая разрешения на перевозку грузов, увеличила для Польши, Литвы, Латвии эти разрешения, их количество, аж в три раза за последние три года, в то же время, снизив их для белорусских перевозчиков. Ну какое же тут Союзное государство…", — посетовал Лукашенко.

Он также рассказал, что подобная ситуация удивила Путина. По мнению Лукашенко, президента России не информировали по этому вопросу.

Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
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Союзное государство России и Белоруссии
"Он сказал (Путин — ред.), что это ненормально. Мы этот вопрос обсуждали и один на один. И что мы должны исправить эту ситуацию. Опять же, вопрос за соответствующими членами правительств Беларуси и России", — добавил Лукашенко.

Экономическая повестка

Президент Белоруссии также заявил, что стороны затронули возможность выделения Минску кредита в один миллиард долларов. При этом он отметил, что "не увидел у российской стороны отторжения" во время обсуждения этого вопроса.

Лукашенко подчеркнул, что Минск предложил Москве продлить срок возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снизить процентную ставку. Он мотивировал это тем, что российская сторона нарушила сроки по строительству.

По мнению президента Белоруссии, процентная ставка должна составлять около трех процентов. При этом он также отметил, что не увидел отторжения у российской стороны в рамках обсуждения этого вопроса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лукашенко пригрозил закрыть границу Белоруссии с Россией
"Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал", — добавил президент.

Лукашенко также отметил, что стороны выработали план взаимных поставок сельхозпродукции. При этом глава государства заявил, что ждет "кардинальных изменений" по вопросу с ограничениями Россельхознадзора.

"Мною был поставлен вопрос, притом жестко… что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось — закрыли (для поставок продукции в Россию — ред.) предприятие", — сказал Лукашенко.

На белорусском нефтеперерабатывающем заводе. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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Эксперт предложил способ разрешения нефтяного спора России и Белоруссии
При этом президент подчеркнул, то "сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок".

Лукашенко рассказал, что Путин назвал подобную ситуацию неправильной. Президент Белоруссии также выразил надежду на решение этого вопроса до конца года.

Глава государства добавил, что стороны согласовали два варианта решения вопроса с "перетаможкой" нефти и поставкой темных нефтепродуктов из России. По словам Лукашенко, Москва и Минск выберут необходимый вариант в ходе саммита в Душанбе.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Смольянов
Дует Лукашенко в свою дуду. И нашим и вашим пытается подладить. А надо бы просто честно возвращать кредиты, поставлять продукцию, к которой нет претензий, не поливать Россию исподтишка грязью...
15:51
22.09.2018
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