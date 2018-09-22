Лукашенко рассказал о "тяжелых и результативных" переговорах с Путиным

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи тяжелыми, но результативными.
По словам Лукашенко, основная честь переговоров была в формате один на один.
"Переговоры длились шесть часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные", — говорится на сайте президента Белоруссии.
Украина и политическое взаимодействие
Лукашенко также сообщил, что обсудил с Путиным украинский вопрос.
"Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего — Украина. В очень позитивном ключе был диалог", — говорится в сообщении.
"Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации", — отметил Лукашенко.
Он также заявил, что все эти вопросы будут обсуждаться в Душанбе через неделю (на саммите СНГ — прим. ред.), а также в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России. Он напомнил, что на встрече 12 октября будут присутствовать президенты обеих стран и руководители правительств.
Пограничный вопрос
Лукашенко также отметил, что Москва и Минск имеют понимание того, как решить вопрос пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы.
Глава государства также заявил, что надеется на решение вопроса с квотами в России для белорусских автоперевозчиков.
"Мы также обсуждали вопрос наших грузоперевозчиков. Это ненормально, что Российская Федерация, выдавая разрешения на перевозку грузов, увеличила для Польши, Литвы, Латвии эти разрешения, их количество, аж в три раза за последние три года, в то же время, снизив их для белорусских перевозчиков. Ну какое же тут Союзное государство…", — посетовал Лукашенко.
Он также рассказал, что подобная ситуация удивила Путина. По мнению Лукашенко, президента России не информировали по этому вопросу.
Экономическая повестка
Президент Белоруссии также заявил, что стороны затронули возможность выделения Минску кредита в один миллиард долларов. При этом он отметил, что "не увидел у российской стороны отторжения" во время обсуждения этого вопроса.
Лукашенко подчеркнул, что Минск предложил Москве продлить срок возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снизить процентную ставку. Он мотивировал это тем, что российская сторона нарушила сроки по строительству.
По мнению президента Белоруссии, процентная ставка должна составлять около трех процентов. При этом он также отметил, что не увидел отторжения у российской стороны в рамках обсуждения этого вопроса.
Лукашенко также отметил, что стороны выработали план взаимных поставок сельхозпродукции. При этом глава государства заявил, что ждет "кардинальных изменений" по вопросу с ограничениями Россельхознадзора.
"Мною был поставлен вопрос, притом жестко… что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось — закрыли (для поставок продукции в Россию — ред.) предприятие", — сказал Лукашенко.
Лукашенко рассказал, что Путин назвал подобную ситуацию неправильной. Президент Белоруссии также выразил надежду на решение этого вопроса до конца года.
Глава государства добавил, что стороны согласовали два варианта решения вопроса с "перетаможкой" нефти и поставкой темных нефтепродуктов из России. По словам Лукашенко, Москва и Минск выберут необходимый вариант в ходе саммита в Душанбе.