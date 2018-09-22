В Канаде 30 человек пострадали в результате торнадо

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Не менее 30 человек пострадали в результате обрушившегося на юго-восток Канады торнадо, около 150 тысяч домов отрезаны от электроснабжения, сообщают канадские СМИ.
По информации телеканала CTV News, торнадо прокатился по территории между городами Оттава и Гатино в пятницу. По предварительным оценкам, скорость ветра превышала 200 километров в час.
Woah. We got quite an office view in #Gatineau of a possible tornado. Hoping everyone is safe. Video (sped up 4x) credit to my colleague @MikeRMcCauley cc: @jesshayden6 @RachelRappaport @bismahhaq pic.twitter.com/j4szV6RHP3— Andrew MacKendrick (@amackendrick) 21 сентября 2018 г.
По словам начальника экстренной службы Оттавы Энтони ди Монте, в результате разгула стихии пострадали 30 человек, в том числе пятеро получили серьезные травмы.
Около 150 тысяч домов и предприятий остались без электричества.
A tornado has devastated parts of Dunrobin, just west of Ottawa. #ottawa pic.twitter.com/COrbaDof6p— Michel Boyer (@BoyerMichel) 22 сентября 2018 г.