В Канаде 30 человек пострадали в результате торнадо

Последствия торнадо в провинции Квебек в Канаде. 22 сентября 2018

Последствия торнадо в провинции Квебек в Канаде. 22 сентября 2018

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Не менее 30 человек пострадали в результате обрушившегося на юго-восток Канады торнадо, около 150 тысяч домов отрезаны от электроснабжения, сообщают канадские СМИ.

По информации телеканала CTV News, торнадо прокатился по территории между городами Оттава и Гатино в пятницу. По предварительным оценкам, скорость ветра превышала 200 километров в час.

По словам начальника экстренной службы Оттавы Энтони ди Монте, в результате разгула стихии пострадали 30 человек, в том числе пятеро получили серьезные травмы.

Около 150 тысяч домов и предприятий остались без электричества.