МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что любые попытки реализовать западными странами проект резолюции Совбеза ООН об урегулировании в Донбассе сделают невозможным мирное урегулирование конфликта.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире радио "Новое время", что проект резолюции Совбеза ООН об урегулировании в Донбассе уже давно готов. По его словам, документ составлен западными странами совместно с Украиной. Климкин отметил важность присутствия миротворческих сил и добавил, что операция должна быть "последовательной", то есть миротворцам следует находиться в зоне конфликта, а не "сидеть вдоль линии соприкосновения". Второй составляющей "тайного" плана министр назвал полицейские силы, которые будут обеспечивать "реальное разоружение" и отвечать за безопасность.

"Речь идет, если называть вещи своими именами, о зачистке территории Донбасса так называемыми полицейскими силами с последующей передачей ее под контроль Киева. Я даже на секунду не допускаю, что ДНР и ЛНР могут согласиться с подобным "тайным планом". Понятно, что он не имеет никакого отношения к Минским соглашениям, и любые попытки его реализации только вызовут взрыв насилия, совсем перечеркнув возможности мирного урегулирования конфликта в Донбассе", — написал Клинцевич в Facebook.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.