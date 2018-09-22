Небензя назвал идею ввода миротворцев ООН в Донбасс бесперспективной

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Идея ввода миротворцев ООН в Донбасс имеет нулевую перспективу, потому что будет означать оккупацию Донбасса, считает постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя.

"В такой конфигурации (перспектива) нулевая. Потому что идея, которую выдвигает в том числе (спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт) Волкер, ну и Киев, который поддерживает все эти идеи, — это идея, по сути, оккупационных войск на Донбассе. Под видом миротворцев… А последствия этого нам хорошо известны заранее", — заявил Небензя в интервью "Эхо Москвы".

По его оценке, ввод миротворцев ООН привел бы к тому, что Киев начнет контролировать границу Донбасса и России и "никакой политической части (минских соглашений) организовано не будет". При этом минские соглашения подразумевают, наоборот, сначала политические договоренности с Донбассом, а потом выход Киева на границу с РФ, напомнил Небензя.

"Закон об особом статусе (Донбасса) под угрозой", — напомнил постпред РФ в Совбезе ООН.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Кроме того, первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что закон об особом статусе Донбасса не заработает без введения миротворческой миссии ООН.