Климкин рассказал о "тайном плане" по восстановлению мира в Донбассе‍

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о "тайном плане" по восстановлению мира в Донбассе, который Киев разработал вместе с западными странами. Всего в плане три пункта, заявил министр в эфире радио "Новое время".

Во-первых, рассказал Климкин, важно присутствие миротворческих сил. При этом он отметил, что операция должна быть "последовательной", то есть миротворцам следует находиться в зоне конфликта, а не "сидеть вдоль линии соприкосновения". Однако количество контингента не самый принципиальный вопрос, считает министр.

Вторая составляющая "тайного плана" — полицейские силы, которые будут обеспечивать "реальное разоружение" и отвечать за безопасность.

Последний компонент — это международная администрация, сказал Климкин. По его словам, она заменит властные структуры в зоне конфликта.

Два последних пункта министр назвал "мегапринципиальными вопросами".

Он также добавил, что "давно готовый" проект резолюции не выносится на рассмотрение Совбеза ООН для того, чтобы не позволить России "сделать компромисс, который бы помешал реальной деоккупации".

На чем настаивает Киев

На днях о необходимости развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН говорил и президент Украины Петр Порошенко, который выступал в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

По его словам, согласование параметров этой миссии станет реальным прогрессом в урегулировании конфликта. Причем, подчеркнул Порошенко, миссия обязательно должна быть развернута на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Украинский лидер пообещал поднять вопрос о миротворцах на Генеральной ассамблее ООН.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею о размещении миротворцев в Донбассе, но миссия ООН должна располагаться только на линии соприкосновения, а ее функцией может быть только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.

Реакция России

Поддержанные Западом планы Киева по вводу миротворцев в Донбасс имеют нулевую перспективу, заявил российский постпред в Совбезе ООН Василий Небензя.

"Это идея, по сути, оккупационных войск на Донбассе. Под видом миротворцев <…>. А последствия этого нам хорошо известны заранее", — сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы"

По его оценке, ввод "голубых касок" привел бы к тому, что Киев начнет контролировать границу Донбасса и России, так что никакой политической части Минских соглашений организовано не будет. При этом Минские соглашения подразумевают, наоборот, сначала политические договоренности с Донбассом, а потом выход Киева на границу с Россией, напомнил постпред.

Таким образом, по его словам, закон об особом статусе Донбасса окажется под угрозой.

"Нужны переговоры с ЛНР и ДНР"

Перспективы введения миротворцев в Донбасс оценил член украинской партии "За життя", лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.

Он отметил, что если речь идет о миротворцах для обеспечения безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, то Россия уже подала в Совбез ООН проект соответствующей резолюции. Но если же речь идет о видении Киева, то нужно вести переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а на это киевские власти не пойдут.

"Естественно, что такая миссия должна вводиться там, и люди, которые живут на этих территориях, должны соглашаться с этим, или приветствовать, или возражать. Ведите переговоры, договоритесь, и пожалуйста, это может быть. С учетом того, что вряд ли наша власть на это пойдет, я поэтому и сказал, что эта история не имеет перспектив", — сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу NewsOne.

Что происходит в Донбассе

В зоне конфликта в Донбассе сейчас действует так называемое "школьное перемирие", приуроченное к началу учебного года. Однако обе стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Так, по словам представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за последние сутки украинские силовики 24 раза открывали огонь по республике, в том числе выпустили четыре мины калибром 82 миллиметра, а при обстрелах использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы.

В ЛНР заявили о двух случаях нарушения перемирия. По данным представительства республики в СЦКК, силовики обстреляли районы поселков Желобок и Калиновка. Огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего по территории ЛНР было выпущено около 10 снарядов.

Украинские силовики, со своей стороны, обвинили ополченцев в 18 случаях нарушения перемирия и признали, что трое военнослужащих получили ранения.