МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о "тайном плане" по восстановлению мира в Донбассе, который Киев разработал вместе с западными странами. Всего в плане три пункта, заявил министр в эфире радио "Новое время".
Вторая составляющая "тайного плана" — полицейские силы, которые будут обеспечивать "реальное разоружение" и отвечать за безопасность.
Последний компонент — это международная администрация, сказал Климкин. По его словам, она заменит властные структуры в зоне конфликта.
Два последних пункта министр назвал "мегапринципиальными вопросами".
Он также добавил, что "давно готовый" проект резолюции не выносится на рассмотрение Совбеза ООН для того, чтобы не позволить России "сделать компромисс, который бы помешал реальной деоккупации".
На чем настаивает Киев
На днях о необходимости развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН говорил и президент Украины Петр Порошенко, который выступал в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.
Украинский лидер пообещал поднять вопрос о миротворцах на Генеральной ассамблее ООН.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею о размещении миротворцев в Донбассе, но миссия ООН должна располагаться только на линии соприкосновения, а ее функцией может быть только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.
Реакция России
Поддержанные Западом планы Киева по вводу миротворцев в Донбасс имеют нулевую перспективу, заявил российский постпред в Совбезе ООН Василий Небензя.
По его оценке, ввод "голубых касок" привел бы к тому, что Киев начнет контролировать границу Донбасса и России, так что никакой политической части Минских соглашений организовано не будет. При этом Минские соглашения подразумевают, наоборот, сначала политические договоренности с Донбассом, а потом выход Киева на границу с Россией, напомнил постпред.
Таким образом, по его словам, закон об особом статусе Донбасса окажется под угрозой.
"Нужны переговоры с ЛНР и ДНР"
Перспективы введения миротворцев в Донбасс оценил член украинской партии "За життя", лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.
"Естественно, что такая миссия должна вводиться там, и люди, которые живут на этих территориях, должны соглашаться с этим, или приветствовать, или возражать. Ведите переговоры, договоритесь, и пожалуйста, это может быть. С учетом того, что вряд ли наша власть на это пойдет, я поэтому и сказал, что эта история не имеет перспектив", — сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу NewsOne.
Что происходит в Донбассе
В зоне конфликта в Донбассе сейчас действует так называемое "школьное перемирие", приуроченное к началу учебного года. Однако обе стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.
В ЛНР заявили о двух случаях нарушения перемирия. По данным представительства республики в СЦКК, силовики обстреляли районы поселков Желобок и Калиновка. Огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего по территории ЛНР было выпущено около 10 снарядов.
Украинские силовики, со своей стороны, обвинили ополченцев в 18 случаях нарушения перемирия и признали, что трое военнослужащих получили ранения.