В Турции перевернулся автобус со школьниками

АНКАРА, 22 сен — РИА Новости. Крупное ДТП с автобусом, перевозившим школьников, произошло в провинции Коджаэли на северо-западе Турции, в результате два человека погибли и 17 получили ранения, сообщает телеканал Haberturk в субботу.

Отмечается, что автобус, который вез школьников из города Аксарай в Стамбул на авиашоу, съехал с трассы и перевернулся. Среди погибших – один учитель и один школьник. Раненые доставлены в больницы. Начато расследование аварии. По предварительной информации, причиной ее стала лопнувшая шина автобуса.