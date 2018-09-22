Человек на фоне экрана с флагом Китая. Архивное фото

Человек на фоне экрана с флагом Китая. Архивное фото

ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости. Министерство обороны Китая выразило крайнее возмущение и сделало протест США за введённые санкции из-за военного сотрудничества с РФ, следует из сообщения ведомства.

"Вооруженные силы Китая выражают своё крайнее возмущение и решительное несогласие, уже сделано американской стороне представление и протест", — говорится в опубликованном заявлении оборонного ведомства Китая.

В четверг США ввели санкции против сотрудников минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года. Пекин в свою очередь настоятельно призвал США отменить санкции. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в противном случае Америка сама будет нести ответственность за последствия.