ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости. Санкции США, введённые в отношении Китая, — проявление великодержавного гегемонизма и публичное растаптывание основных принципов международных отношений, говорится в заявлении министерства обороны КНР.

"Действия американской стороны являются публичным растаптыванием основных норм международных отношений и проявлением великодержавного гегемонизма", — говорится в опубликованном комментарии минобороны.

В оборонном ведомстве Китая подчеркнули, что военное сотрудничество между Россией и Китаем — обычное сотрудничество между суверенными государствами, что соответствует нормам международного права, и у США нет права вмешиваться в это.

В четверг США ввели санкции против сотрудников минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года. Пекин в свою очередь настоятельно призвал США отменить санкции. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в противном случае Америка сама будет нести ответственность за последствия.