Появились видео с парада в Иране, где произошел теракт

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Иранские СМИ публикуют видео с военного парада в городе Ахваз, во время которого произошел теракт.

نخستین فیلم از تیراندازی شدید به رژه نیروهای مسلح در اهواز#رژه_اهواز pic.twitter.com/qt0GtVrviZ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 22 сентября 2018 г.

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Неизвестные открыли огонь из-за трибуны, погибли не менее восьми военнослужащих Корпуса стражей исламской революции. По различным данным, от семи до 20 человек получили ранения.

Никто из официальных лиц, присутствующих на параде, не пострадал.

پخش زنده تلویزیونی از لحظه آغاز تیراندازی در مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز#رژه_اهواز pic.twitter.com/gzVqbsVfBo — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 22 сентября 2018 г.

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В субботу, 22 сентября по всей стране проходят военные парады, приуроченные к так называемой Неделе священной обороны — памятным мероприятиям, посвященным ирано-иракской войне 1980-1988 годов.



