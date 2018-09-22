В Иране в результате теракта погибли десять человек

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Жертвами теракта на военном параде стали 10 человек, в том числе журналист, еще более 20 получили ранения, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.

تصاویری از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهوازhttps://t.co/Y8KIdxlpE4 pic.twitter.com/Qt0NPsXyVx — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 22 сентября 2018 г.

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Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром. Во время военного парада неизвестные открыли огонь. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли не менее восьми военных Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"Десять человек, в том числе журналист, погибли в результате террористической атаки в Ахвазе, еще 21 человек получил ранения", — цитирует агентство заместителя губернатора провинции Хузестан.