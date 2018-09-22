МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Международного комитета Совфеда Константин Косачев примет участие в работе Генассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября в Нью-Йорке, по словам парламентария, в этом году США выдали ему специальную визу с грифом "Организация Объединенных Наций".

"Да, едем", — ответил Косачев на вопрос корреспондента РИА Новости, выдали ли ему американские власти визу и примет ли он участие в работе ГА ООН.

Годом ранее США аннулировали у Косачева специальную визу, и он не смог принять участие в работе Генассамблеи Организации Объединенных Наций.