В Будапеште призвали ЕС обсуждать санкции, а не продлевать их автоматически

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Евросоюз должен обсуждать вопрос сохранения или отмены санкций в отношении России, а не автоматически продлевать их, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT.

"Мы четко обозначили необходимость диалога, честного и прямого обсуждения, были ли санкции успешными или нет. Давайте проанализируем факты, помогли ли санкции европейской экономике или российской экономике, или, наоборот, помогли оказать давление на российскую экономику, помогли ли они выполнить Минские соглашения (по урегулированию на Украине — ред.)? Ответив на эти вопросы, мы должны принимать решения о нашем будущем", — отметил Сийярто.

В Москве 18 сентября состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии отметил, что действующее правительство Италии также выступает против автоматического продления санкций.

"Сейчас действующее правительство Италии, как видно, разделяет мнение о том, что автоматического продления санкций быть не должно и необходимы обсуждения. Поскольку Италия — сильная страна, член G7, менее крупному члену ЕС будет намного легче отстаивать эту позицию вместе с более крупным государством", — заключил Сийярто.

Ранее итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что продление европейских санкций в отношении России не должно происходить автоматически. Он также отмечал, что Италия будет работать над снятием санкций в отношении России, однако это не произойдет в ближайшей перспективе.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений.

Совет ЕС 13 сентября 2018 года продлил индивидуальные санкции против физлиц и организаций России в связи с "подрывом территориальной целостности Украины" еще на шесть месяцев. Санкции будут действовать до 15 марта 2019 года.

Москва приняла ответные меры, продлевала их, неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.