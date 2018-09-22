Климкин назвал три пункта "тайного" плана западных стран по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава украинского МИД Павел Климкин в эфире радио "Новое время" заявил, что проект резолюции Совбеза ООН об урегулировании в Донбассе уже давно готов.

По словам дипломата, документ составлен западными странами совместно с Украиной. Он содержит три пункта.

Во-первых, по его мнению, важно присутствие миротворческих сил. При этом политик отметил, что операция должна быть "последовательной", то есть миротворцам следует находиться в зоне конфликта в Донецкой и Луганской народных республиках, а не "сидеть вдоль линии соприкосновения". Однако количество контингента не самый принципиальный вопрос, считает министр.

Вторая составляющая "тайного" плана — полицейские силы, которые будут обеспечивать "реальное разоружение" и отвечать за безопасность.

Последний компонент проекта — это международная администрация, сказал Климкин. По его словам, она заменит властные структуры в зоне конфликта.

Два последних пункта министр назвал "мегапринципиальными вопросами".

Глава украинского МИД рассказал, что "давно готовый" проект резолюции не выносится на рассмотрение Совбеза ООН для того, чтобы не позволить России "сделать компромисс, который бы помешал реальной деоккупации".

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Киев неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.