В Афганистане восемь детей погибли при подрыве мины

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Восемь детей погибли, еще шесть получили ранения в результате подрыва мины на севере Афганистана, сообщает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

По словам представителя правоохранительных органов Абдула Карима Ураша, инцидент произошел в пятницу вечером к северу от административного центра провинции Фарьяб.

Жертвами взрыва стали дети в возрасте от шести до 12 лет.

В полиции ответственность за произошедшее возлагают на боевиков движения "Талибан"*. Само движение пока не прокомментировало инцидент, сообщает телеканал Tolo News.

* Террористическая организация, запрещенная в России.