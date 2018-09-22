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В мире

Эксперт: новые санкции США могут повлиять на покупку Индией и Турцией С-400

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Обострение отношений США и Китая (200)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фотоКомплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Новые санкции США против Китая за приобретение российских вооружений вряд ли повлияют на сотрудничество Пекина с Москвой, однако могут оказать давление на Индию и Турцию в их стремлении приобрести системы С-400, заявил РИА Новости директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) Ричард Вайц.

Участники парада военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018
© Фото : Минобороны
Китайский эксперт: санкции США лишь укрепят наши связи с РФ в военной сфере

В четверг США ввели санкции против Центрального военного совета (ЦВС) Китая и его руководителя Ли Шанфу за сделки с Россией по поставкам Су-35 и С-400. Кроме того, американские власти включили 27 физических и шесть юридических лиц из РФ, якобы связанных с "оборонным и разведывательным сектором", в так называемый "Список обозначенных лиц" (LSP). Все, кто будет заключать с ними крупные сделки, рискуют оказаться под американскими санкциями. Данные меры были предприняты в рамках раздела 231 закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось с 29 января 2018 года. Согласно разделу 231 CAATSA, "другим государствам запрещается проводить значительные транзакции с оборонным и разведывательным сектором РФ".

...Он подошел из-за угла
© Виталий Подвицкий
...Он подошел из-за угла

Тревожный сигнал

Вайц напомнил, что сам Трамп не хотел принятия закона CAATSA, однако, конгресс США вынудил его пойти на данный шаг. "У него не было выбора по этому вопросу", — отметил эксперт.

Сотрудники полиции в канун Дня независимости в Нью-Дели, Индия. Архивное фото
© AP Photo / Tsering Topgyal
Индия хочет быть партнером для всех сразу. Получится ли

По его мнению, выбор Китая в качестве первой страны, против которой США ввели санкции за взаимодействие с российским оборонным сектором, является логичным.

"В случае Турции и Индии существует много контраргументов. Индия движется в сторону США с точки зрения оборонного сотрудничества. Мы не хотим слишком отдалить Турцию от США. И если вы угрожаете санкциями Катару и Саудовской Аравии и потом их введете, то они могут просто применить ответные меры, отказавшись от покупки американских систем. В случае с Китаем эти контраргументы не работают. Они не могут покупать американское вооружение, они не являются союзником США, и мы в любом случае вводим другие санкции против Китая. Поэтому я понимаю, почему Китай стал легким выбором с точки зрения введения первых санкций (в рамках CAATSA за сотрудничество с РФ)", — заявил собеседник агентства.

Он полагает, что принятые американцами меры вряд ли будут иметь большое влияние на дальнейшее сотрудничество Китая с Россией. Так, Пекин может создать компании, которые будут осуществлять сделки в юанях и которые не будут привязаны к американскому финансовому рынку. При этом, новые санкции стали тревожным сигналом для других стран, в частности, Индии и Турции, которые ведут переговоры с Россией по поставкам систем С-400. "Я не думаю, что это будет иметь большое влияние на Китай, но это может дальше усилить давление США на Индию или Турцию или другие страны", — пояснил Вайц.

В свою очередь, директор программы по России и Евразии Центра стратегических и международных исследований Ольга Оликер отмечает, что "важно провести различия между разными видами санкций".

Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим для обеспечения безопасности полетов российской авиагруппы в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Турция не будет просить разрешения на покупку С-400, заявил Эрдоган

"Некоторые санкции будут сняты, если политика России изменится. К примеру, прогресс в выполнении "Минска-2" (по урегулированию на Украине — ред.) со стороны России придаст огромный стимул европейским странам облегчить или снять их санкции. Это также должно привести к облегчению или снятию соответствующих американских санкций — и если этого не произойдет, тогда возможен реальный раскол между США и европейскими партнерами", — сказала эксперт РИА Новости.

По ее словам, политика продолжения введения новых санкций "запутывает историю" и способствует укреплению в России точки зрения, что ничего сделать для снятия рестрикций нельзя, и "поэтому нет смысла менять политику".

"Я также считаю, что использование вторичных санкций является палкой о двух концах. Если это является предупреждением для других стран, то существует огромный риск того, что это ударит обратно (по США)", — добавила Оликер.

Флаг США
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Слишком большая для санкций". Почему у США не получается "наказать Россию"

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционная истерика в Вашингтоне продолжает доминировать и что санкции США наносят вред отношениям, которые и так в жалком состоянии. По его словам, РФ будет отвечать на рестрикции США, но главными для нее останутся свои интересы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя новые санкции США, заявил, что Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от стран, которые так поступают с международными партнерами. По его словам, доверие к нынешним принципам международной валютной системы подорвано очень серьезно, многие страны задумываются, как избежать от нее зависимости.

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