В ЛНР сообщили о нарушении силовиками "школьного" перемирия

ЛУГАНСК, 22 сен — РИА Новости. Украинские силовики за сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"За 21 сентября 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", — отметили в СЦКК.

По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок и Калиновка. Сообщается, что обстрелы велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего по территории республики было выпущено около 10 снарядов.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", — дополнил собеседник агентства.