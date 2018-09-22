Избранный президент Мексики изложил подход к торговому соглашению с Канадой

МЕХИКО, 22 сен – РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не исключил возможности заключения двустороннего торгового соглашения с Канадой, если Оттава не сможет договориться с Вашингтоном о модернизации действующего документа.

"В случае если не будет понимания между США и Канадой, мы не можем разорвать отношения с ними, и если мы уже продвинулись по одному соглашению (с США), то мы должны достичь такого же с Канадой", — сказал в пятницу Обрадор в штате Сонора.

В конце августа американский президент Дональд Трамп объявил, что с Мексикой были достигнуты отдельные договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего документа между США, Мексикой и Канадой.

Также Трамп говорил, что нет необходимости сохранять Канаду в новом договоре.