ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести обвиняемую в незаконной работе иностранным агентом Марию Бутину на общий режим содержания, говорится в заявлении российского посольства.
"Теперь Марии Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также — самое главное — нормальное человеческое общение с другими окружающими ее людьми", — добавляется там же.
Посольство подчеркнуло, что продолжит оказывать Бутиной консульскую и другую помощь в полном объеме. "Будем добиваться безусловного освобождения политической заключенной, невинно пострадавшей в результате внутриамериканских антироссийских "разборок", — резюмирует дипмиссия.
Дело Марии Бутиной
Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском Минюсте, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку.
До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, а затем перевели в тюрьму Александрии в окрестностях столицы. Суд отказался освободить ее на время разбирательства. Следующее заседание пройдет 13 ноября.