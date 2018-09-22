ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести обвиняемую в незаконной работе иностранным агентом Марию Бутину на общий режим содержания, говорится в заявлении российского посольства.

"Благодаря совместным усилиям МИД России, Посольства и адвокатов администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести Марию на общий режим содержания. Таким образом, закончился 35-дневный период так называемой "административной сегрегации" (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам", — говорится в сообщении.

"Теперь Марии Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также — самое главное — нормальное человеческое общение с другими окружающими ее людьми", — добавляется там же.

Посольство подчеркнуло, что продолжит оказывать Бутиной консульскую и другую помощь в полном объеме. "Будем добиваться безусловного освобождения политической заключенной, невинно пострадавшей в результате внутриамериканских антироссийских "разборок", — резюмирует дипмиссия.

Дело Марии Бутиной

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском Минюсте, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку.

Адвокат заявил, что Бутина не делала ничего незаконного, а ее связи в Соединенных Штатах полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, а затем перевели в тюрьму Александрии в окрестностях столицы. Суд отказался освободить ее на время разбирательства. Следующее заседание пройдет 13 ноября.