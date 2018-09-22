Ленин выступил против Гитлера на выборах в Перу

МЕХИКО, 22 сен – РИА Новости. Курьезная ситуация сложилась перед выборами мэра небольшого города Юнгар в перуанском департаменте Анкаш, где против кандидата по имени Гитлер Альба Санчес выступил гражданин по имени Ленин Владимир Родригес Вальверде.

По сообщению радио RPP , носящий имя Гитлер кандидат представляет себя в предвыборной капании как "Хороший Гитлер". При этом в целом в Латинской Америке многие плохо ориентируются в европейской истории, и для них Гитлер является не более чем иностранным именем.

Противостоять Гитлеру решил местный житель тоже со звучным именем Ленин Владимир. Он подал иск о снятии с выборов Альбы Санчес, однако тот был отклонен местным судом.

Сам кандидат говорит, что носить имя одного из самых одиозных политиков прошлого века было для него тяжким грузом. Однако это не помешало Гитлеру Альбе Санчесу уже один раз возглавлять город в период 2011-2014 годов. По его словам, Гитлером его назвали именно из-за иностранного имени, а его папа плохо знал, кем на самом деле был человек, давший ему имя.