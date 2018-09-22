"Увидеться с другом Лавровым": Кустурица назвал цель визита в Боснию

БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), 22 сен — РИА Новости. Известный сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица присутствовал на прошедших в пятницу переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика в столице региона Баня-Луке. Как рассказал РИА Новости российский дипломат, присутствовавший на встрече, кинодеятель сообщил, что приехал увидеться со "своим другом Лавровым".

Кустурица родом из города Сараево, который сейчас является столицей Боснии и Герцеговины. Он часто бывает в России, в том числе посещал Крым.

"Он сказал: "Я приехал увидеться со своим другом Лавровым", — передал слова режиссера российский дипломат.