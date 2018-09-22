Раненый кандидат в президенты Бразилии не сможет участвовать в теледебатах

МЕХИКО, 22 сен – РИА Новости. Раненный ножом кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару не сможет принять участие в теледебатах перед первым туром выборов 7 октября, сообщил в пятницу сам политик.

"Я строго выполняю указания медиков. У меня нет возможности участвовать в дебатах перед первым туром. Но я буду участвовать (в кампании) через интернет", — заявил Болсонару в интервью газете Folha de Sao Paulo

Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нападавшего задержали.

По последним данным Бразильского института общественного мнения и статистики, кандидат от право-центристской Социально-либеральной партии Болсонару лидирует в опросах граждан с 28% поддержки перед первым туром выборов. На втором месте идет Фернанду Аддад от Партии трудящихся с 19% голосов. На третьей позиции по популярности среди избирателей — Сиру Гомес от Демократической рабочей партии (11%).

Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре 7 октября, то 28 октября состоится второй тур голосования, в который выйдут два кандидата, получившие больше всего бюллетеней.