Житель Латвии осужден в США на 14 лет за создание антивируса-шпиона

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Латвийский резидент (не гражданин) Русланс Бондарс осуждён на 14 лет тюрьмы за создание антивируса-шпиона Scan4you, который помогал хакерам добывать различную информацию из компьютеров пользователей, сообщил минюст США в пятницу.

"Программное обеспечение, созданное Бондарсом, помогло осуществить атаки на американский бизнес… и дало доступ к нему самым деструктивным мировым хакерам", — сообщает ведомство.

По данным минюста, Scan4you использовался для тестирования вредоносного ПО, но впоследствии применялся для кражи примерно 40 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт, а также около 70 миллионов адресов, телефонных номеров и других персональных данных из розничных магазинов на всей территории Соединенных Штатов, в результате чего один из розничных продавцов потерял около 292 миллионов долларов из-за хакерской атаки.

Обвинение было зачитано Бондарсу 16 мая 2018 года, после пребывания под стражей и пятидневного судебного процесса с участием жюри присяжных он был признан виновным и осуждён на 14 лет лишения свободы, подводит итог ведомство.