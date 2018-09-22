Польский канал уволил сотрудника за унизительное фото Дуды с Трампом

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польский телеканал Belsat уволил своего менеджера по социальным сетям Ивана Шило за публикацию фото президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа, передает "Европейская правда".

Отмечается, что Шило разместил на своей личной странице в Facebook фотографию со встречи двух президентов в Белом доме с подписью "Слева — президент Польши".

Эта фотография ранее стала поводом для критики и насмешек над Польшей. На этом фото лидеры двух стран подписывают договор о стратегическом сотрудничестве, при этом Трамп сидит за столом, а Дуда стоит, немного склонившись. Польского президента обвинили в том, что он позволил унизить себя и страну. При этом приводится в пример церемония подписания меморандума между Трампом и Ким Чен Ыном, на которой оба лидера сидели за столом.

На следующий день после публикации этого фото Иван Шило на своей странице сообщил , что его уволили без объяснения причин.

"Меня уволили. Без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа. Может, я когда-нибудь напишу обо всем этом подробнее. Может, нет. Но ситуация — дно. Руководители не должны извиняться, но и увольнять других из-за своих ошибок — это тоже не дело", — написал Шило.

Позднее директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы заявила, что поводом для увольнения стала "шутка" сотрудника о президенте. По ее словам, договор о военном сотрудничестве с США имеет огромное значение для безопасности Польши и "это одна из немногих тем, которые не являются основанием для шуток сотрудников "Белсата". При этом мать директора работает советником президента Польши.