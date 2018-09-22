Экс-глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Улучшение отношений между Москвой и Варшавой необходимо, а в особенности это важно для польских предпринимателей, заявил экс-глава МИД Польши Гжегож Схетына.
"Что им мешало? Что предприниматели, бизнес, люди могли нормально работать, туристы — приезжать, что границы были открыты, проще было общаться", — передает слова Схетыны портал Do Rzeczy.
"Я хочу все прояснить. Если представитель нашей коалиции, Гражданской коалиции, попадет в МИД, то мы восстановим малое приграничное движение и вернемся к нормальным добрососедским отношениям. Это просто необходимо", — заключил он.