Экс-глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Улучшение отношений между Москвой и Варшавой необходимо, а в особенности это важно для польских предпринимателей, заявил экс-глава МИД Польши Гжегож Схетына.

Дипломат выразил уверенность, что возврат к добрососедским отношениям между двумя странами и приграничному движению принесет выгоду польскому бизнесу, а также сфере туризма. Политик напомнил, что приграничное сотрудничество с Россией остановила партия национал-консерваторов "Право и справедливость".

"Что им мешало? Что предприниматели, бизнес, люди могли нормально работать, туристы — приезжать, что границы были открыты, проще было общаться", — передает слова Схетыны портал Do Rzeczy.

Бывший министр пообещал, что если его оппозиционная Гражданская коалиция придет к власти, то она будет выстраивать добрососедские отношения с Москвой.

"Я хочу все прояснить. Если представитель нашей коалиции, Гражданской коалиции, попадет в МИД, то мы восстановим малое приграничное движение и вернемся к нормальным добрососедским отношениям. Это просто необходимо", — заключил он.