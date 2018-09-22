Взаимный подсчет. Кто кому должен за "советскую оккупацию"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Константин Севастьянов. Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Расначс напомнили о желании предъявить России счет за "советскую оккупацию". Подобные идеи высказывали и раньше — этим никого не удивить. Имеют ли право государства Прибалтики требовать какие-то деньги от восточного соседа — в материале РИА Новости.

Самодеятельность исполнителей

Характерно, что на этот раз инициативу министров не поддержали даже их собственные руководители. Премьер Латвии Марис Кучинскис отмолчался, а его эстонский коллега Юрии Ратас прямо заявил, что официальный Таллин никаких денег у Москвы требовать не намерен. По этому поводу депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин с возмущением отмечал: "Совершенно не понимаю поросячий восторг наших правых от того, что якобы правительства двух стран — Эстонии и Латвии — сейчас плечом к плечу в едином порыве будут испрашивать от России компенсацию за годы "советской оккупации".

И тем не менее идея предъявить России счет за советские десятилетия обсуждается в странах Балтии уже много лет. Так, в ноябре 2016-го латвийская пресса рассказала об исследованиях ректора Видземской высшей школы Гатиса Круминьша. Он уверял, что обнаружил папку с платежами, перечисленными Латвийской ССР в общую советскую кассу. По его подсчетам, разница между отданными и полученными средствами составила 15,9 миллиарда рублей — не в пользу Латвии. "Результаты моего исследования показывают, что режим СССР проводил в отношении нас настоящую политику колониализма: территория и ее жители безжалостно эксплуатировались, а тех, кто не подчинялся, сурово наказывали. Утверждения, что в послевоенные годы сюда шло много инвестиций, — это полная чушь, мои исследования доказывают полностью обратное", — уверял он журналистов.

На исходе 2015-го министры юстиции Литвы, Латвии и Эстонии подписали меморандум "о деятельности по предъявлению требований о возмещении советского оккупационного ущерба". Они обещали обратиться в международные инстанции и подчеркивали, что "Российская Федерация является непрерывным преемником оккупировавшего страны Прибалтики Советского Союза". И вообще, "если бы оккупации Балтийских стран не произошло, то наш уровень жизни был бы сейчас как минимум на одном уровне с Финляндией", уверяли министры.

А действующая уже много лет "Комиссия по подсчету ущерба от оккупации" Латвии насчитала 185 миллиардов евро. И это только про экономику, а ущерб нанесен также демографии и окружающей среде, подчеркивала комиссия. В итоге сумму округлили до 300 миллиардов евро.

Не отстает и Литва. Официальный Вильнюс поставил своим специалистам задачу: доказать конкретными данными, что республика не содержалась союзным центром, а была донором СССР. В середине 1990-х специальная комиссия уже оценивала "нанесенный оккупацией СССР ущерб" в 23 миллиарда евро.

Эстония в этом вопросе менее активна, но и ее представители периодически напоминают о "многомиллионном ущербе".

В ответ на подобные притязания посол России в Литве Александр Удальцов отмечал, что это Москва могла бы потребовать от Вильнюса 72 миллиарда долларов, некогда вложенные в республику в качестве инвестиций. Дипломат указывал, что на момент вхождения в СССР Литва была аграрной страной с небольшим социально-экономическим потенциалом, фактически уничтоженным в годы войны. А в советские годы в республике были созданы химическая и нефтехимическая отрасли промышленности, построены крупные предприятия. "Таким образом, очевидно, что возможная постановка вопроса литовской стороной о компенсации неправомерна и даже абсурдна", — заметил посол России. Тогда "отец литовской независимости" Витаутас Ландсбергис, возглавлявший республику в период ее выхода из СССР, не нашел ничего лучшего, чем заявить, что "спорить с дурачком бессмысленно", поскольку, мол, "он уже обижен природой".

Ситуация перед распадом СССР

В книге ныне покойного экономиста Эрнеста Буйвида "Латвийский путь: к новому кризису" приводятся любопытные данные: "Вот показатели ВВП в расчете на душу населения в конце 1980-х годов. Доллар с тех пор сильно подешевел — инфляция, а евро тогда еще не было: Латвия — 6 265 долларов на душу населения, ФРГ — 10 709 долларов, Италия — 7 425 долларов. Ирландия, наша сегодняшняя мечта и образец, — 5 225 долларов, на 20 процентов меньше Латвии".

По информации Буйвида, промышленность Латвии в то время производила в год 17 тысяч автобусов, 100 тысяч магнитофонов, 570 тысяч стиральных машин, 107 тысяч тонн бумаги, 175 тысяч мопедов, 2500 роялей и пианино, 2546 промышленных роботов и прочее, прочее, прочее. В конце 1980-х в республике действовало свыше 350 крупных промышленных предприятий. Заводы и фабрики активно работали, наполняя бюджет, который был гораздо больше сегодняшнего.

Однако в 1990-х все изменилось. "Промышленность ушла в пике, станки резали на металлолом, десятки тысяч рабочих и специалистов оказались за воротами. Выживали кто как может. Началась эра толкучек, челноков, ларьков", — вспоминает латвийский пенсионер Игорь Глазунов, в советские времена возглавлявший одно из крупнейших местных предприятий союзного подчинения "Химмаш".

Эстония при Советском Союзе также считалась одной из самых передовых республик. Национальный доход на душу населения существенно превышал среднесоюзный: 117 процентов от среднего по СССР в 1989-м. Более того, в 1986-1989 годах здесь наблюдался настоящий подъем — темп развития народного хозяйства увеличился по сравнению с предшествующей пятилеткой в 1,4 раза.

Что касается Литвы, то на ее территории тоже строилось много предприятий. Развивалось все — от мясо-молочного производства до радиоэлектронной промышленности. В 1990-м по ВВП на душу населения Литва занимала 39-е место в мире. После выхода из СССР построенные в советское время предприятия распродали.

Первые десятилетия независимости

Тогда, в 1990-е, страсти кипели вокруг нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), построенного в 1979-м в городе Мажейкяй. В постсоветскую эпоху суперсовременное в своей отрасли предприятие, гигант нефтепереработки, стал заложником бандитских разборок и политических интриг. Произошел жуткий случай: похитили и убили главу предприятия Гедиминаса Кесуса, его сына и шофера. "И убили их не абы как — всем троим были отрезаны головы", — пишет литовский журналист Альгирдас Плукис. Ходили слухи, что эти головы доставили в Вильнюс, чтобы заказчики убедились — дело сделано.

В октябре 1999-го тогдашний премьер-министр Литвы Роландас Паксас демонстративно ушел в отставку после заведомо невыгодной для государства продажи нефтеперерабатывающего комплекса американской фирме "Вильямс Интернейшнл компани". Та быстро довела гиганта до состояния, близкого к банкротству. В дальнейшем за предприятие боролись "Роснефть" и "Лукойл", но литовские власти предпочли им польскую компанию Orlen. Однако к 2014-му НПЗ снова оказался в тяжелом экономическом положении. В неудачах компания винила литовские власти, обложившие ее неподъемными тарифами за перевозку. Стороны смогли прийти к приемлемому соглашению, и ситуация улучшилась.

Так или иначе, НПЗ в Мажейкяе — один из примеров вложений СССР в экономику Литвы. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич указывает также на порт в Клайпеде и Игналинскую АЭС. Хотя, конечно, промышленных и инфраструктурных объектов в республике было построено в советские времена неизмеримо больше.

В 2009 году Литва по требованию Евросоюза была вынуждена остановить свою АЭС, превратившись из экспортера в импортера электроэнергии. Однако НПЗ в Мажейкяе и порт в Клайпеде до сих пор, по оценке Межевича, дают в совокупности 25-30 процентов доходов бюджета Литвы. "А лучшая дорога в Советском Союзе была между Каунасом и Вильнюсом. Что называется — не стыдно было привезти и американца, а уж они-то в этом деле знают толк", — добавляет эксперт. По его мнению, когда Литва и остальные страны Балтии начинают доказывать, что это они содержали Советский Союз, а не наоборот, звучит это парадоксально.