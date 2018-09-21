Силовики взяли под контроль хутор в Луганской области, сообщили СМИ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (206)

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Украинские силовики взяли под свой контроль хутор Вольный в Луганской области, сообщает в пятницу украинский телеканал "1+1" со ссылкой на репортаж своего корреспондента с места событий.

Ранее в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках неоднократно заявляли, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей занимают населенные пункты в нейтральной зоне.

"В Луганской области украинские разведчики провели блистательную и результативную операцию, от северо-восточных границ Золотого", — сообщила ведущая телеканала в вечернем выпуске новостей.

Комментарием представителей ЛНР РИА Новости пока не располагает.