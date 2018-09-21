Помпео назвал условия диалога с Ираном

ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что США готовы вести диалог с Ираном, если тот изменит свою политику, но пока этого не происходит.MSNBC.
"Если исламский режим пойдет на такие изменения, мы будем рады поговорить с ними и президент Трамп ясно это сказал. Но нет никаких признаков, что они (Иран – ред.) отступают, они продолжают нести террористическую угрозу по всему миру", — добавил госсекретарь.
Постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что Тегеран запрашивал встречу президента страны Хасана Роухани с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН. В МИД Ирана эту информацию опровергли.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.