Помпео назвал условия диалога с Ираном

ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что США готовы вести диалог с Ираном, если тот изменит свою политику, но пока этого не происходит.

"Мы ясно заявили, что смена режима – это не политика президента Трампа. Мы изложили, чего мы хотим от Исламской республики Иран – это довольно просто. Как насчет того, чтобы прекратить запускать ракеты в (сторону) Эр-Рияда, вооружать "Хезболлу" и угрожать Израилю, перестать быть крупней страной-спонсором терроризма? Это простые требования, которые мы предъявляем любой стране в мире, и это то, чего мы ждем и от Ирана", — сказал Помпео в интервью телеканалу MSNBC

"Если исламский режим пойдет на такие изменения, мы будем рады поговорить с ними и президент Трамп ясно это сказал. Но нет никаких признаков, что они (Иран – ред.) отступают, они продолжают нести террористическую угрозу по всему миру", — добавил госсекретарь.

Постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что Тегеран запрашивал встречу президента страны Хасана Роухани с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН. В МИД Ирана эту информацию опровергли.

Кроме того, в среду спецпосланник США по Ирану Брайан Хук заявил, что США надеются подписать договор с Ираном, который бы охватывал как ядерную, так и баллистическую программы страны. Он сообщил, что президент США и госсекретарь открыто говорили о готовности вести переговоры с Ираном, однако в Тегеране отвергли это предложение.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.