Аргентина зафиксировала "важный сигнал" при поиске подлодки "Сан-Хуан"

МЕХИКО, 21 сен — РИА Новости. Министр обороны Аргентины Оскар Агуад сообщил о зафиксированном "важном сигнале" с глубины океана, который может иметь отношение к пропавшей в 2017 году подводной лодке "Сан-Хуан".

Он отметил, что сигнал зафиксировали на глубине 280 метров. По словам Агуада, сейчас в зону обнаружения спускаются управляемые на расстоянии аппараты.

Министр также напомнил, что ранее находили различные объекты, которые не были связаны с "Сан-Хуаном".

Ранее издание Clarin сообщало, что в зоне поиска пропавшей подводной лодки обнаружили 55-метровый объект. Однако аргентинские военные отметили, что находка, вероятнее всего, не имеет отношения к "Сан-Хуану".

Исчезновение подлодки

Подлодка перестала выходить на связь в ноябре прошлого года. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту "Сан-Хуана" находилось 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Сообщалось об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

В операции по поиску подводной лодки также принимали участие российские специалисты, которые нашли в ходе спасательных работ затонувший рыболовный траулер Lu Rong Yaun Yu 896.