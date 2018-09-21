Климкин назвал переговоры по Донбассу в Минске "профанацией"

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин считает переговорный процесс по Донбассу в Минске по большей части "профанацией".

"То, что происходит в Минске, на сегодня это в основном профанация, за исключением минимально важного обсуждения вопросов безопасности, освобождения заложников, какие-то вопросы, которые связаны с гуманитарными, человеческими вещами, как помочь нашим гражданам", — сказал Климкин в эфире украинского радио "Новое время" в пятницу.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.