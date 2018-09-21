Помпео рассчитывает на новую встречу лидеров США и КНДР

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рассчитывает на новую встречу американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Надеюсь, что два лидера вновь встретятся, чтобы продолжить прогресс по очень важному для всего мира вопросу", — сказал Помпео в интервью телеканалу MSNBC

По его словам, он готов и сам посетить Пхеньян, но сроки поездки и ее целесообразность определит его шеф Трамп.

Белый дом ранее заявил, что работает в направлении новой встречи лидеров США и КНДР. Однако Трамп отменил запланированную поездку Помпео в Пхеньян, сославшись на недостаточный прогресс переговоров по денуклеаризации.