В Германии не могут потушить пожар на полигоне бундесвера

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Около тысячи человек пытаются потушить пожар, возникший в регионе Эмсланд (федеральная земля Нижняя Саксония) на территории, которая находится во владении бундесвера, сообщается на официальном сайте германских ВС.

Отмечается, что в операции участвуют немецкие военнослужащие, сотрудники службы технической помощи, пожарные и полицейские. В настоящее время площадь участка, затронутого пожаром, составляет 4000 на 2000 метров. Пока неизвестно, как много времени займет тушение огня.

Между тем, как отмечает телерадиокомпания NDR со ссылкой на Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU), пожар уже привел к выбросу в атмосферу от 500 до 900 тысяч тонн диоксида углерода.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров и задымления в регионе Эмсланд объявлена чрезвычайная ситуация.

Пожар продолжается на территории испытательного полигона бундесвера в федеральной земле Нижняя Саксония уже более двух недель. По предварительным данным, огонь разгорелся во время учений бундесвера, после того как были произведены испытательные запуски ракет. Тушение пожара затруднено тем, что на местности могут находиться остатки боеприпасов.