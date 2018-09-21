Лавров прокомментировал стремление балканских стран вступить в Евросоюз

БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), 21 сен — РИА Новости. Россия не имеет ничего против стремления балканских стран в Евросоюз, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наверное, вы обратили внимание на заявление в начале сентября (главы дипломатии ЕС — ред.) Федерики Могерини, которая сказала буквально следующее: "Балканы — это территория Евросоюза, никто больше сюда не должен соваться". Мы ничего не имеем против стремления балканских стран, включая Боснию и Герцоговину, в Евросоюз, но подобные аррогантные, я бы даже сказал, великодержавные заявления не делают чести Евросоюзу", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.