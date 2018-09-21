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Додик обвинил Запад в "антироссийской истерии"

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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фотоПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), 21 сен — РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал "антироссийской истерией" заявления Запада о влияния России и на Балканах.

Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Да, я люблю Россию, это не секрет, но для меня важнее всего интересы Республики Сербской, и я хочу и готов сотрудничать со всеми другими народами в мире. Это искусственная антироссийская истерия, которая специально раздута в рамках всех этих глобальных процессов. К сожалению, её и здесь поддерживают некоторые. Забавно, когда на каждом шагу здесь западные солдаты и ни одного русского солдата, и на этом фоне говорить о каком-то непонятном там влиянии и вмешательстве", — сказал Додик на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия вместе с Европой и США была одним из соавторов Дейтонских соглашений, резолюции 1244 по косовскому урегулированию. Москва не видит никаких причин для прекращения этого взаимодействия и превращения Балкан в очередной раз в предмет распрей между Россией и западными коллегами, подчеркнул министр.

Республика Сербская — территориальное образование в составе Боснии и Герцеговины с центром в Баня-Луке. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования: Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

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Плавали знаем Плавали знаем
А Могирини говорит не суйтесь на Балканы, они наши... Ага. Ваши ваши, только любят, почему то, Россию)
19:29
21.09.2018
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