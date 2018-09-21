Экс-глава МВД Латвии назвал страну полумафиозным государством

РИГА, 21 сен — РИА Новости. Экс-глава МВД Латвии Янис Адамсонс сообщил, что республика превратилась в полумафиозное государство, в котором такое законодательство, что "ты вроде не воруешь, но в течении нескольких месяцев становишся миллионером".

"Мы живем в полумафиозном государстве. Законодательство подгоняется так, что ты вроде не воруешь, но в течении нескольких месяцев становишся миллионером. Это касается администраторов неплатежеспособнсоти, cудебных исполнителей… В нашем государстве все возможно", — сказал Адамсонс журналистам в пятницу.

Адамсонс является депутатом Сейма Латвии от оппозиционной партии "Согласие". Ранее он занимал должность главы МВД страны.

Латвия — член ЕС с 2004 года. Республика является одной из самых бедных в Европейском союзе.